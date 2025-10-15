Аграрии Липецкой области собрали свыше 3 млн т сахарной свеклы

3,1 млн т сахарной свеклы получили аграрии Липецкой области, убрав 59% площади, занятой этой культурой. Больше всего урожая собрали в Добринском районе — 477 тыс. т корнеплода. Общие посевы сахарной свеклы в 2025 году превысили 118 тыс. га. Об этом сообщили в правительстве региона.

Показатели урожайности культуры в Липецкой области продолжают увеличиваться. В среднем аграрии региона собирают с 1 га посевов 436 ц сахарной свеклы. При этом в Добровском округе показатель достигает 500 ц с га, а в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах — свыше 530 ц с га. По сообщению регионального министерства сельского хозяйства, на шести сахарных заводах области из свеклы нового урожая уже произвели больше 300 тыс. т сахара.

«Урожайность свыше 530 ц с га в Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах и валовой сбор в 3,1 млн т — это наглядный показатель эффективного труда и внедрения передовых технологий. Такой урожай — надежная основа для обеспечения региона сахаром и весомый вклад в продовольственную безопасность страны»,— подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кабира Гасанова