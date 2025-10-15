В Ижевске задержан начальник отдела предприятия с госучастием по делу о подкупе

ФСБ задержала 45-летнего начальника отдела закупок одного из предприятий Ижевска с госучастием, подозреваемого в получении подкупа от директора ООО «Промтехсервис» за заключением с фирмой контрактов при закупках «товарно-материальных ценностей». Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Региональное СУ СКР завело на задержанного уголовное дело о коммерческом подкупе (ст. 204 УК, до 12 лет лишения свободы). По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски, изъята документация и электронные носители информации, допрошены свидетели и фигурант. Следствие намерено ходатайствовать о заключении начальника отдела под стражу. Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками региональных УФСБ и СУ СКР.