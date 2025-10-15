Россияне в возрасте 35-44 лет стали наиболее активной категорией граждан, которые переносят свой тариф при переходе от другого оператора. Возможность перехода с привычными условиями общения, впервые на телеком-рынке внедрил «МегаФон» два месяца назад. За это время ей воспользовались во всех регионах страны, однако наибольший интерес к «мобильному клонированию» проявили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Согласно обезличенным данным, которые изучили аналитики компании, самыми решительными в вопросе смены оператора оказались мужчины — они в полтора раза чаще женщин оформляли подобные заявки.

Американская технологическая компания Apple расширяет производство во Вьетнаме для снижения зависимости от Китая. Компания планирует выпускать в республике новые устройства для «умного дома», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его информации, Apple стремится снизить риски, связанные с геополитической напряженностью и возможными сбоями в поставках из Китая.

В ГУМе откроется магазин Huawei на месте, где раньше был ювелирный бутик Tiffany & Co. Площадь точки составит 566 кв. м, а ее аренда в месяц может обходиться в 3,3 млн руб. На первом этаже будет продаваться все виды электроники Huawei — смартфоны, часы, наушники и планшеты. А на втором этаже будет сервисный центр, пишет профильный портал Shopper’s. Аналитики, опрошенные изданием, говорят, что китайские бренды доминируют по спросу на рынке электроники — их доля продаж в деньгах достигает почти половины. Тогда как в сегменте смартфонов на них приходится до 80% рынка в натуральном выражении.