В Ульяновске за хищения будут судить начальницу отделения почтамта

В Ульяновске после завершения расследования передано в суд уголовное дело бывшей начальницы отделения почтамта Засвияжского района, обвиняемой в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Об этом в среду сообщило СУ СКР по Ульяновской области.

Как сообщает ведомство, уголовное дело было возбуждено на основании оперативно-разыскных материалов регионального управления ФСБ. Следствием установлено, что с ноября 2023 года по февраль 2025 года обвиняемая, составляя фиктивные платежные поручения, изымала из операционной кассы деньги, предназначенные для выдачи пенсий и иных социальных выплат, после чего вносила в специализированную программу данные о выплатах без фактической выдачи денежных средств. Всего таким образом денежных средств лишились 154 жителя Засвияжского района Ульяновска на сумму 1,4 млн руб.

В СУ СКР отмечают, что в ходе следствия обвиняемая возместила 1,1 млн руб. похищенных средств.

Андрей Васильев, Ульяновск