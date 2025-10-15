Сбер в компании мировых технологических лидеров принял участие в Gitex Global 2025

Ежегодное международное мероприятие в сфере высоких технологий Gitex Global 2025 проходит в Дубае с 13 по 17 октября. На стенде Сбера посетители познакомились с возможностями нейросетевой модели GigaChat для бизнеса и сервисом для генерации сайтов и лендингов GigaStudio, вовлеклись в интерактив Kandinsky по созданию изображений в real-time, узнали о возможностях модели SymFormer, которая позволяет создавать музыкальные треки, в том числе с вокалом на арабском языке.

Фото: предоставлено ПАО Сбербанк

Институт AIRI представил сразу восемь своих решений, среди которых CADrille — проект для восстановления 3D-моделей промышленных деталей, генерация изображений товаров для e-com индустрии, Vintix — action модель, способная к самокоррекции во время инференса, LLM Microscope — фреймворк для оценки внутренних свойств языковых моделей и другие.

Группа компаний ЦРТ — партнер Сбера, предложила ряд B2B и B2G-разработок, среди них GridID — аналитическая платформа с AI-агентами, которая автоматически выявляет значимые события в больших данных и ускоряет принятие решений, Smart Tracker FRS — программный комплекс системы видеоидентификации, который уже доказал эффективность более чем в 500 проектах, а также интеллектуальная платформа для управления и анализа информации в организации.

«Безусловно, Gitex — это знаковое событие, собирающее лидеров AI-индустрии со всего мира. Мы видим огромную пользу от этого участия не только с точки зрения изучения лучшей практики и возможности первыми услышать выступления ведущих мировых спикеров, но и для продвижения российских разработок на международной арене, повышения авторитета и позиций России в технологической гонке. Выставка продуктов и решений, которую мы представили, призвана помочь вместе взглянуть в будущее технологий и инноваций, которое становится частью нашего настоящего благодаря искусственному интеллекту. Будучи технологической компанией, Сбер активно участвует в создании этого будущего, предлагая передовые решения и продукты, основанные на новейших достижениях в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации процессов»,— старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.