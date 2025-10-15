Законопроект о запрете продажи вейпов прошел оценку регулирующего воздействия

Законопроект о запрете продажи вейпов, электронных сигарет, устройств для нагревания табака, кальянов, продаваемых в павильонах, получил заключение по оценке регулирующего воздействия от министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. Соответствующий документ был опубликован на сайте краевого минэкономразвития.

На основе проведенной оценки министерством был сделан вывод о том, что «в проекте акта отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также отсутствуют положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Предложения в рамках публичных обсуждений принимались с 23 сентября по 6 октября. Штраф за розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции составит от 15 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. для юридических лиц. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.