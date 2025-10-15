Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число посетивших Новосибирскую область иностранных туристов достигло 35 тыс.

За первые восемь месяцев 2025 года Новосибирскую область посетило 35 тыс. иностранных гостей. Наибольшее их число прибыло из Китая и государств СНГ. Результат всего прошлого года составил 40 тыс.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Данные привела заместитель министра экономического развития — начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Винникова. 15 октября она приняла участие в форсайт-сессии по разработке международного туристического продукта в Новосибирской области, которую провел «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» (оператор образовательных программ нацпроекта «Туризм и гостеприимство»).

«Это (въездной туризм.— «Ъ») стратегическое направление для развития экономики Новосибирской области. В этом году мы пересмотрели направления развития и очень большой упор делаем на развитие международного туризма»,— отметила замминистра.

По данным Росстата, в январе-августе 2025 года турпоток в Новосибирской области составил 2,3 млн человек. По прогнозу госпожи Винниковой, рост по итогам года к результату 2024-го (3,35 млн человек) составит около 5%.

Валерий Лавский

