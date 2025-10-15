Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО

С 2022 года депутаты Госдумы приняли 144 закона, направленных на поддержку участников боевых действий. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной думы. <...> Еще раз должны подчеркнуть, что наши воины и их семьи ни в чем не должны нуждаться»,— сказал господин Володин (цитата по ТАСС).

В апреле председатель комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин сообщал, что Совфед в 2024 году принял более 50 законопроектов о поддержке участников СВО. В конце февраля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что в 2024 году в рамках соцзащиты военнослужащих было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124. Тогда она предложила на основе принятых актов создать федеральный закон о гарантиях прав участников СВО и их семей. В марте президент Владимир Путин поддержал идею и поручил разработать единый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Полина Мотызлевская