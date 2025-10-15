ООО «Башкирэнерго» строит сети на северо-западе Башкирии

Одним из динамично развивающихся сел на северо-западе Башкирии является райцентр Татышлинского района – с. Верхние Татышлы. Здесь с 2016 года ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») ведет большую работу по техприсоединению новых потребителей. Вначале это был микрорайон «Северный», где компания построила сети 10 и 0,4 кВ, а также поставила под напряжение трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. В последние годы новоселы осваивают микрорайон Юго-западный. Сетевики из ПО «Нефтекамские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» протянули 0,35 км ВЛЗ 10 кВ и 4,5 км ВЛИ 0,4 кВ. Они ввели в строй ТП на 400 кВА.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Развитие обоих микрорайонов поставило в повестку дня строительство социальной инфраструктуры, в частности, третьей школы на 320 мест. Она будет совмещена с детским садом на 100 мест. Для этого сетевики планируют в будущем поставить еще одну ТП на 250 кВА.

Развитию нового микрорайона и расширению сетевого строительства будет способствовать и новая федеральная автомагистраль М-12 «Восток», которая соединила Башкирию, Татарстан, Пермский край и Свердловскую область. Она прошла по окраине Верхних Татышлов, и ею охотно пользуются местные жители.

ООО «Башкирэнерго»