Минздрав предложил проверять въезжающих в РФ иностранцев на наличие гепатита

Минздрав предложил проверять на наличие гепатитов B и С всех въезжающих в страну иностранцев, в том числе имеющих статус беженца. Соответствующие проекты (1,2) изменений порядка медицинского освидетельствования иностранцев ведомство опубликовало на regulation.gov.ru.

Предполагается, что с 1 марта 2026 года иностранцы будут сдавать анализы на наличие острых гепатитов, а также хронических вирусных гепатитов В и С. В пояснительной записке говорится, что поправки вносятся для «совершенствования организационных основ и порядка проведения медосвидетельствования».

Сейчас иностранцев и лиц без гражданства проверяют на ВИЧ, туберкулез, сифилис, лепру, а также на наличие в организме наркотиков. Медосвидетельствование необходимо пройти в том числе для получения разрешения на работу в России и на временное проживание, а также для получения вида на жительство.

Полина Мотызлевская