Собянин: социальные расходы в 2026 году составят половину бюджета Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Социальные расходы в следующем году составят 3,2 трлн руб., то есть половину бюджета. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

В число социальных расходов входят затраты на здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия без учета оплаты медицинской помощи из фонда ОМС. В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, повышение качества услуг для населения, а также реализацию проектов по созданию новых производств и развитию городской инфраструктуры.

«Бюджетная система города сохраняет свою устойчивость и стабильность»,— сообщается в пресс-релизе. Проект бюджета на 2026-й сформирован с дефицитом в 447,6 млрд руб. В 2027-м и 2028 годах заложено его последовательное снижение. Предусмотрена возможность привлечения займов в размере до 205 млрд руб. в год.

Рост поступлений в 2026–2028 годах будет достигнут за счет мер по развитию городской инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности, поддержки предпринимательства и бизнес-среды, создания высокотехнологичных производств, содействия занятости и роста производительности труда. Бюджетные средства будут направлены на реализацию 13 государственных программ Москвы.