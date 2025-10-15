Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв поздравил баскетбольные команды Bionord и Bionord Pro с успешным завершением сезона

Генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – Дмитрий Пылёв встретился с игроками баскетбольных команд 3х3 «Bionord Pro» и «Bionord», чтобы подвести итоги завершившегося игрового сезона-2024/2025. Главным достижением года стала победа команды «Bionord Pro» в чемпионате России по баскетболу 3х3.

Это первый случай за последние два десятилетия, когда представители Пермского края завоевали золото национального первенства в олимпийском виде спорта. Последний раз подобного успеха добивался легендарный «Урал-Грейт» в начале 2000-х годов. Триумф в чемпионате страны стал кульминацией очень успешного сезона для «Bionord Pro». В течение года команда последовательно завоевывала трофеи на всех основных турнирах российского баскетбола 3х3, включая Суперкубок России, Кубок Красной площади и победу в Единой континентальной лиге.

Параллельно с этим молодая команда «Bionord» уверенно закрепилась в четверке сильнейших коллективов национального чемпионата. Для недавно сформированного состава такой результат свидетельствует о серьезных перспективах дальнейшего роста. Обе команды работают под эгидой баскетбольного клуба «БЕТСИТИ ПАРМА», который совместно с УЗПМ развивает это направление спорта в регионе.

«Баскетбол 3х3 стремительно набирает популярность во всем мире, и сегодня Пермь становится одним из российских центров развития этой дисциплины, – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв. – Год назад перед командой была поставлена амбициозная задача – выиграть чемпионат России. Спортсмены продемонстрировали характер настоящих чемпионов и добились этой исторической для пермского спорта победы. При этом важно, что рядом с опытными игроками растет талантливая молодежь, которая уже сейчас показывает результаты высокого уровня. Такая преемственность поколений позволяет рассчитывать на долгосрочное развитие баскетбола в нашем регионе».

В рамках встречи руководитель предприятия вручил спортсменам сертификат на подготовку к новому сезону. Игроки обеих команд оставили автографы на памятном мяче и футболке, которые станут частью корпоративной коллекции УЗПМ. Председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул, что прошедший сезон можно считать прорывным для пермского баскетбола. По его словам, в следующем году перед командами стоит задача не только защитить завоеванные титулы, но и расширить географию выступлений, включив в календарь международные турниры.

Поддержка спортивных проектов является одним из направлений социальной политики УЗПМ. Предприятие участвует в развитии как профессионального, так и массового спорта в Пермском крае. За многолетнюю системную работу в этой сфере генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв был удостоен премии «Спорт и Россия» в номинации «Личный вклад в развитие и популяризацию спорта».

Баскетбол 3х3 представляет собой модифицированную версию классического баскетбола, при которой на половине стандартной площадки играют команды из трех человек. Этот вид спорта включен в программу Олимпийских игр с 2020 года. Динамичность игры и зрелищность матчей способствуют росту интереса к этой дисциплине среди молодежи. В России чемпионат по баскетболу 3х3 проводится под эгидой Российской федерации баскетбола и включает несколько дивизионов для команд разного уровня подготовки.

Справка о компании. Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущее российское предприятие полного цикла по производству противогололедных материалов. Продукция под торговой маркой «Бионорд» применяется для обработки дорог, тротуаров и придомовых территорий в зимний период. Завод расположен в Пермском крае и обеспечивает противогололедными материалами большинство регионов России.

ООО «УЗПМ» ИНН 5904171190