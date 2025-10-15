За неделю мошенники украли у нижегородцев 44 млн рублей
В Нижегородской области за неделю сотрудники полиции зарегистрировали 83 новых преступления, совершенных с использованием различных мошеннических схем. По данным полиции, выделенные в заблуждение нижегородцы передали аферистам 44 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Наиболее частыми схемами, используемыми для обмана граждан, традиционно стали звонок от «службы безопасности банка», различные предложения дополнительного заработка и мошенничества при онлайн-покупках.
Как писал «Ъ-Приволжье», неделей ранее с помощью этих же схем аферисты выманили у нижегородцев более 114 млн руб.