Жительнице Башкирии, судимой за убийство мужа, вынесли приговор за убийство сына

Жительнице Башкирии вынесли приговор за убийство подруги и сына

Верховный суд Республики Башкортостан вынес приговор 59-летней жительнице Благовещенского района, признав ее виновной в умышленном причинении смерти двум лицам, совершенном с особой жестокостью (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По приговору суда, она проведет 14 лет в колонии общего режима.

Как сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и управления СКР, в июле 2005 года осужденная топором убила свою подругу, с которой распивала спиртные напитки.

В ноябре прошлого года она, как было установлено в суде, ударила сына по голове «неустановленным тупым твердым предметом» после чего облила его бензином и подожгла.

Ранее она уже отбывала наказание: в 1995 году суд приговорил ее к трем годам лишения свободы за убийство супруга.

Олег Вахитов