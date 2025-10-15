Глава МВД Великобритании заявила о потере контроля над границами из-за мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд считает, что страна, как и другие европейские государства, утратила контроль над границами из-за наплыва мигрантов. Из-за отсутствия ужесточающих мер, это может подорвать доверие к государству и власти, полагает глава британского МВД.

С такими заявлениями Шабана Махмуд выступит на саммите в Лондоне по миграционной политике сегодня, 15 октября. Главные тезисы ее выступления приводят британские СМИ, в том числе газета The Times.

В числе прочего, госпожа Махмуд намерена рассказать об основанной на взносах иммиграционной системе. В рамках программы мигранты должны будут доказать вклад в экономику страны, служение государству или в волонтерскую деятельность. Если условия выполнены, граждане других стран смогут остаться в Великобритании на длительный срок.

Шабана Махмуд также напомнит о правилах ужесточения миграционной политики, согласно которым мигранты должны подтвердить знание английского языка на уровне «А». Помимо этого, соискатели рабочих виз должны соответствовать повышенным требованиям к устной и письменной речи, аудированию и чтению.

Вместе с тем госпожа Махмуд в предстоящем выступлении намерена отметить, что Великобритания всегда открыта для тех, кто приезжает и способствует ее развитию, но недопустимо, чтобы мигранты приезжали не освоив язык, а также не вносили свой вклад в жизнь общества.

15 октября в Лондоне пройдет саммит министров внутренних дел европейских государств, на котором будет обсуждаться миграция с Западаных Балкан. По данным британского МВД, в 2024 году с Западных Балкан в Великобританию попали 22 тыс. человек.