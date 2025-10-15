Группа «Черкизово» приобретает 100% акций АО «Промышленный»

ООО «АПК „Михайловский“» (входит в группу «Черкизово») покупает 100% долей в АО «Промышленный», которые принадлежат Алтайскому краю. Компания стала единственным участником торгов, предложив за лот 483 млн руб., что соответствует стартовой цене. Заявка предприятия была признана соответствующей, и комиссией решено заключить с ним договор купли-продажи, следует из информации на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В состав имущества животноводческого предприятия, кроме земельного участка площадью более 110,1 га, входят 138 зданий и сооружений, включая административный блок, постройки для скота, конюшню, зерносклады, убойный пункт, овощехранилище, АЗС, дом животноводов, ветеринарную аптеку, гаражи, мастерские, магазины и пр. Общая площадь помещений — 316,3 тыс. кв. м, по некоторым из них заключены договоры аренды.

Управление имущественных отношений Алтайского края объявило торги по продаже принадлежащих региону 100% акций АО «Промышленный» в начале сентября 2025 года. На аукцион были выставлены 368 547 обыкновенных акций предприятия номиналом 1 тыс. руб. каждая. По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Межина, за последние пять лет стоимость имущества организации подешевела с 694 млн руб. до 442 млн руб. Глава ведомства подчеркнул, что предприятие давно является убыточным, а его модернизация обойдется бюджету в 800 млн руб.

АО «Промышленный» было создано путем преобразования краевого унитарного предприятия в 2011 году. Основным направлением деятельности хозяйства является разведение крупного рогатого скота, а также закуп поголовья у населения. Уставный капитал общества составляет более 368 млн руб.

«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Группа включает 14 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также более 300 тыс. га сельскохозяйственных земель

Лолита Белова