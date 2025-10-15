Сергей Алимов: кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка в АПК превысил 166 млрд рублей

В Казани прошел «Молочный бизнес-форум Волго-Вятского региона». Сбер выступил генеральным партнером мероприятия и принял активное участие в деловой программе форума, который объединил более 80 партнеров аграрной сферы. В рамках панельной сессии бизнес-форума «Строить фермы сегодня или ждать завтра: выбор инвесторов» заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов отметил, что на 1 октября 2025 года кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбербанка по финансированию АПК превысил 166 млрд руб., показав с начала года рост более чем на 3%. В Татарстане кредитный портфель в АПК превысил 41 млрд руб., показав наибольший рост — 28% с начала года.

В текущем году Волго-Вятский банк Сбербанка направил на финансирование сезонных полевых работ более 18 млрд руб., тем самым оказав поддержку 121 предприятию агропромышленного комплекса в рамках льготной программы МСХ.

С учетом колебаний ключевой ставки и волатильности курсов валют становится все более актуальным управление рыночными рисками. Сбер предлагает аграриям решения по управлению процентным риском, а также инструменты фиксации валютных курсов и финансирования в дружественных валютах. За первые девять месяцев 2025 года Волго-Вятский банк Сбербанка выплатил своим клиентам по инструментам хеджирования процентного риска 2 млрд руб., в том числе более 570 млн руб. выплачено клиентам в Татарстане. Основные выплаты получили компании крупного и среднего бизнеса, однако данные продукты становятся доступны и малому бизнесу. Это позволяет управлять рыночными рисками и планировать финансовые потоки.

«АПК для нас — приоритетная отрасль, которая нуждается в комплексной поддержке. Поэтому сегодня Сбер для аграриев полноценный партнер для ведения бизнеса. Нам важно не только закрывать текущие потребности наших клиентов, но и помогать им выходить на новые уровни»,— отметил господин Алимов.