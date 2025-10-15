В ярославском отделении ЦБ рассказали о новой схеме онлайн-мошенничества

Мошенники используют популярность онлайн-магазинов для обмана граждан, сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками маркетплейсов или курьерами. Они сообщают о доставке якобы оплаченного товара, который может быть подарком от знакомых. Для большего доверия мошенники могут назвать личные данные получателя.

Далее мошенники просят назвать код из СМС или пуш-уведомления, который якобы подтверждает дату и место вручения. На самом деле этот код — одноразовый пароль от банка. Если его сообщить, злоумышленники получают доступ к интернет-банку и могут похитить деньги.

Эксперт по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко советует при поступлении таких звонков немедленно прерывать разговор и никогда не сообщать коды из СМС или пуш-уведомлений. «Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают паспортные данные, коды из СМС-сообщений, данные банковской карты»,— подчеркнул он.

Антон Голицын