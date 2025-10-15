Медведь пчеловоду не брат

В ближайшем Подмосковье стали встречать медведей. О появлении животных предупреждают жители Одинцово, Звенигорода, Пушкино и Таалдома. В местных сообществах они делятся кадрами егерей с тепловизоров, на котором запечатлены звери. Некоторые замечают крупные следы на тропинках. Дачники предупреждают соседей табличками на заборе и советуют не ходить в лес. Как встреча с медведем обернулась многомиллионными убытками? И причем тут цены на охотничьи лицензии? Разбиралась Анжела Гаплевская.

«Администрация заказника "Журавлиная родина" просит граждан не собирать клюкву на болотах. Во-первых, запрещено. Во-вторых — медведь», — остерегают жителей Московской области. 14 октября один зверь был замечен в районе деревень Еремино и Красные Всходы. Вторая особь уже пару недель бродит возле сел Ивашково и Сурмино. А в поселке Клязьма медведица с медвежонком прошлись по местному парку, сообщали очевидцы.

Животные мигрируют в Подмосковье из Тверской и Смоленской областей, считает егерь Одинцовского обхода Сергей Феоктистов: «Я каждый день в лесу, я видел след только одного зверя. Он был крупный, примерно три-четыре года. Это взрослый медведь. Грибники не боятся. Те, которые помешаны на грибах, до сих пор за ними ходят, и все у них в порядке. Он пасся в кукурузе, сейчас кукурузу скосили, ему есть нечего. Он же иммигрировал к нам, теперь вернулся туда, откуда пришел».

Впрочем, истории выходят за рамки простых страшилок дачников. Недалеко от деревни Малыгино медведь разорил целую пасеку, вынудив владельца дважды организовывать переезд. От еды зверя не отпугнул даже шум дороги, рассказывает пострадавший пчеловод Константин Фрадкин: «Первые ульи были сожраны полностью. Медведь явно был голодный: съел и мед, и пчел.

К сожалению, он разбирался и любил самые лучшие селекционные ульи. Я думаю, что несколько миллионов и полтора-два года я потерял из-за этого. Около 1/3 ульев были повреждены, четыре под вопросом: выживут или нет?»

По официальным данным, в Московской области проживают около 10-15 медведей, сообщали в Министерстве экологии и природопользования региона. Хотя, как отмечают эксперты, система регулирования популяции последние годы работает плохо. А поголовье тем временем существенно увеличивается, говорит зоолог, научный сотрудник центра РАН Михаил Веревкин: «Лицензии достаточно дорогие. Охотники покупают их только ради трофейной добычи, то есть большого медведя, большой шкуры. В результате крупные медведи выбиты, соответственно, много молодняка. И плюс сейчас осень — время, когда они "жируют", то есть они наедаются для того, чтобы нормально перезимовать. Проще всего еду добыть стало на наших помойках. Вот они и идут к городу».

К жителям Подмосковья обычно приходит бурый медведь. По закону, он находится в Красной книге, поэтому обращаться нужно не к охотникам, а в МЧС, объясняет начальник охотхозяйства в Кубинке Сергей Медведев: «От лесничих поступают сообщения о том, что где-то видели медведя. Даже при встрече с этим зверем мы не имеем права его отстреливать. Задачи стоят у егерей. Увидев медведя, нужно пометить точку, где он был замечен. Учитываются размеры по лапам, возраст и все остальное. Мы сообщаем госинспекторам. Потом медведя усыпляют и перевозят в более безопасный район».

Зачастую из соседних областей, где отстрел разрешен, звери уходят ближе к Москве. Медвежьи следы у болота недалеко от деревни Новокарцево остановили поисковую операцию «ЛизыАлерт». Пропавшего 72-летнего грибника так и не нашли.

