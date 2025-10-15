Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития в ближайшие три года

Темпы роста экономики Москвы составят 2–3% в 2026–2028 годы. Рост отрасли обрабатывающей промышленности прогнозируется на уровне 7,5%. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

«Позитивная динамика обеспечена опережающим развитием инфраструктуры, стимулированием инвестиций, созданием мест приложения труда, а также формированием качественной городской среды»,— следует из пресс-релиза.

Рост инвестиционной активности Москвы в 2026 году составит 2,5%. С 2027-го ожидается постепенное увеличение показателя до 4–4,5% ежегодно. Динамику будут обеспечивать внутренний спрос, развитие импортозамещения, стимулирующая бюджетная политика, а также сохранение высокой доли бюджета развития.

«Высокая инвестиционная активность — неизменный фактор роста экономики Москвы все последние годы»,— подчеркивается в заявлении. Фиксируется в том числе рост вложений в объекты интеллектуальной собственности. В их числе — программное обеспечение и базы данных, научные исследования и разработки, опытно-конструкторские работы и другие интеллектуальные продукты.

В сегменте розничной торговли рост составит 1–1,5%. В сфере платных услуг населению — 2–3%. В среднесрочной перспективе ожидается замедление инфляции до 4%. Прогноз одобрил президиум правительства столицы.