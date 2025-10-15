Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбуржье суд рассмотрит дело об отравлении 18 посетителей пиццерии

В Новотроицке суд рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя. Ему инкриминировано совершение преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый директор пиццерии в прошлом году нарушил санитарно-эпидемиологические правила во время технологического процесса и не соблюдал дезинфекционный режим. Это привело к ухудшению состояния здоровья у 18 посетителей кафе.

Заболевание вызвано попаданием в пищу патогенных микроорганизмов (сальмонелла), которые распространились из-за нарушения личной гигиены сотрудников и ненадлежащего содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря.

Руфия Кутляева