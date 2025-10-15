В Волгограде выявили водителя с неоплаченными штрафами на 800 тыс. рублей

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции обнаружили водителя с неоплаченными штрафами на общую сумму 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инспекторы ДПС остановили в Кировском районе Волгограда иномарку BMW, которой управлял 26-летний житель Нижнего Новгорода. Проверка показала, что у него имеются долги по 268 неоплаченным административным штрафам на 800 тыс. руб.

Иномарку поместили на специализированную стоянку. Административные материалы поступили в распоряжение сотрудников ФССП для дальнейшего разбирательства.

Павел Фролов