«Сибэлектротерм» продан на повторных торгах за 1,1 млрд рублей

Имущественный комплекс одного из старейших заводов Новосибирска — ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» — приобретает новосибирское АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» за 1,1 млрд руб. Эта сумма на 0,01% ниже цены на старте торгов, говорится в материалах на портале «Федресурс».

Имущественный комплекс ФГУП был выставлен на открытые торги в форме публичного предложения в декабре 2024 года. Начальная цена лота была объявлена на уровне 1,5 млрд руб. В его составе: несколько земельных участков общей площадью около 215 тыс. кв. м, корпус с двумя бомбоубежищами, производственный корпус, административное здание с галереей, здания цехов, депо, железнодорожные пути, газопроводы, а также оборудование, в том числе станки, техника в производственных цехах и на складах. Часть зданий была построена в 1960-1970-х годах прошлого века. Вся недвижимость расположена в промзоне Кировского района Новосибирска.

АО «Сибэлектротерм» — единственный за Уралом завод, работавший на рынке электрометаллургического оборудования с 1945 года. «Сибэлектротерм» был признан банкротом в сентябре 2017 года. В ноябре 2018 года «РАТМ-холдинг» сообщил о намерении создать на площадке «Сибэлектротерма» индустриальный парк, для чего взял в управление производственную площадку завода.

АО «СКБ Сибэлектротерм» работает с 1993 года и специализируется на производстве электрических печей. Генеральный директор Александр Речкалов руководит компанией с 2010 года. В 2024 году выручка общества составила 1,4 млрд руб., что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 377 млн руб., что на 21% ниже. Данные об учредителях предприятия отсутствуют в ЕГРЮЛ. До этого — с 2004 года АО «СКБ Сибэлектротерм» было акционером 25% доли в «Сибэлектротерме». С 2018-го данные не раскрывались.

Лолита Белова