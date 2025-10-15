Ушел из жизни доцент гуманитарного факультета пермского политеха

В минувший вторник ушел из жизни доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского национального исследовательского университета Денис Марков, ему было 49 лет, сообщает пресс-служба вуза. Господин Марков окончил пермский политех в 1999 году по специальности «Ракетные двигатели». С 2002 года работал в вузе, возглавлял высшую школу бизнеса и экономики гуманитарного факультета. В 2009 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук и стал доцентом кафедры менеджмента и маркетинга.

Денис Марков

Фото: Фото: пресс-служба ПНИПУ Денис Марков

В 2018 году Денис Марков стал лауреатом премии Пермского края в области науки первой степени в номинации «Лучшая работа в области социально-экономических и общественных наук». Автор более 40 научных публикаций.