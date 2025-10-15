В Самарской области на переездах железной дороги произошло два ДТП за девять месяцев
С января по сентябрь на переездах железной дороги в Самарской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской магистрали.
Также по два случая зафиксированы в Республике Татарстан и Республике Мордовия. В Ульяновской области и Республике Башкортостан произошло по одному ДТП.
В Куйбышевской железной дороге отмечают, что «все случаи связаны с нарушением правил дорожного движения водителями автотранспорта».