В Самарской области на переездах железной дороги произошло два ДТП за девять месяцев

С января по сентябрь на переездах железной дороги в Самарской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской магистрали.

Также по два случая зафиксированы в Республике Татарстан и Республике Мордовия. В Ульяновской области и Республике Башкортостан произошло по одному ДТП.

В Куйбышевской железной дороге отмечают, что «все случаи связаны с нарушением правил дорожного движения водителями автотранспорта».

Руфия Кутляева