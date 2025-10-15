LVMH фиксирует рост спроса на люкс в Китае

Котировки акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton выросли на 14%, что может стать лучшим дневным результатом торгов для люксового конгломерата с января 2024 года. Акции подскочили после того, как LVMH во вторник, уже после закрытия торговой сессии в Париже, отчиталась о росте органической выручки в третьем квартале на 1% по сравнению с прошлым годом, до €18,28 млрд. Это неожиданный результат после двух кварталов падения продаж. Кроме того, продажи всех ключевых подразделений бизнеса компании превзошли ожидания аналитиков.

Как отметила финансовый директор LVMH Сесиль Канаби, рост продаж стал возможен благодаря заметному росту спроса в Китае, несмотря на непростые макроэкономические условия в этой стране. В США продажи конгломерата выросли на 3%. Между тем продажи LVMH в Европе снизились на 2%, а в Японии рухнули на 13%, что, впрочем, объясняется эффектом высокой базы.

Кирилл Сарханянц