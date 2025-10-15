МЧС предупреждает о ледяном дожде и мокром снеге на севере Челябинской области

На севере Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Ночью и утром 16 октября возможны осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица, отложение мокрого снега на провода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям Челябинской области рекомендуют учитывать прогноз погоды при планировании поездок.

По данным регионального гидрометцентра, в среднем по области температура воздуха ночью 16 октября составит 0,+5, при прояснении до -5 градусов Цельсия. Днем потеплеет до +8,+13, но в горах будет всего +3 градуса Цельсия. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.