На завершение строительства краевого онкоцентра направят 6,4 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ выделит ООО «Клиника инновационных исследований» кредит в размере 6,4 млрд руб. для завершения работ по строительству краевого онкологического центра в Камской долине в Перми. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на агентство «Строительный бизнес».

Строительство онкоцентра стартовало в конце 2023 года. По данным на 2024 год, общая стоимость объекта оценивалась в 21 млрд руб. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных, 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими» койками, современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест.

По уровню оснащения и масштабу центр будет сопоставим с ведущими федеральными онкологическими центрами Москвы и Санкт-Петербурга.

Срок сдачи объекта намечен на август 2026 года, после чего начнется процедура лицензирования медицинского учреждения.

Планируется, что в I квартале 2027 года центр начнет принимать первых пациентов: они будут получать лечение в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по полису ОМС. Медицинскую помощь здесь смогут также получить жители соседних регионов и зарубежных стран.