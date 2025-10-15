На «Госуслугах» теперь можно оформить налоговый вычет

На «Госуслугах» появилась жизненная ситуация для оформления налогового вычета. Сервис предоставляет информацию о видах налоговых вычетов и позволяет пройти все этапы оформления на портале. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Сервис также помогает гражданам определить, какой вид налогового вычета они могут получить,— сказал господин Григоренко журналистам (цитата по ТАСС).— Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом».

По оценкам вице-премьера, сервис упрощает процесс оформления налогового вычета. Кроме того, это сокращает риски передачи данных злоумышленникам, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций. Жизненная ситуация запущена в соответствии с федеральным проектом «Государство для людей».

Жизненные ситуации появились на «Госуслугах» в 2023 году. Каждый сервис объединяет в среднем 17 госуслуг для решения определенных задач. На портале доступно 38 жизненных ситуаций. Среди них — запуск бизнеса, покупка недвижимости, поступление в колледж и техникум и другие.