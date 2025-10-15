В Самаре при проверке мебельной фабрики, рынка и гостиницы выявлены миграционные нарушения

В Промышленном и Советском районах Самары проведены рейды. Полицейские пресекли 12 нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рейда на территории мебельной фабрики, гостиницы и рынка проверено более 70 человек. В отношении задержанных нарушителей составили административные протоколы. Иностранных граждан доставили в отдел полиции и провели с ними процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Также проведена проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. Решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы РФ.

Руфия Кутляева