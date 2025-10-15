В Самаре при проверке мебельной фабрики, рынка и гостиницы выявлены миграционные нарушения
В Промышленном и Советском районах Самары проведены рейды. Полицейские пресекли 12 нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе рейда на территории мебельной фабрики, гостиницы и рынка проверено более 70 человек. В отношении задержанных нарушителей составили административные протоколы. Иностранных граждан доставили в отдел полиции и провели с ними процедуры фото- и дактилоскопической регистрации. Также проведена проверка их возможной причастности к совершению других правонарушений и преступлений. Решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы РФ.