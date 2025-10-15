Создавая визуальные образы

В Международный день белой трости космонавты Роскосмоса, находящиеся на борту Международной космической станции, выступили в роли тифлокомментаторов. Как Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов готовились к уникальному эксперименту? И как тифлокомментирование помогает незрячим «увидеть», например, космос? Подробности — у Ильи Сизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

15 октября, в Международный день белой трости, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов провели уникальный эксперимент на борту Международной космической станции. Впервые в мировой практике они выступили в роли тифлокомментаторов, описав виды Земли с орбиты для людей с нарушениями зрения:

МКС движется с огромной скоростью, около 8 км в секунду, поэтому пейзаж постоянно меняется. Синева океанов сменяется красновато-розовыми и желтыми участками пустынь, серыми линиями гор, тонкими синими полосами водоемов. Над всем этим многоцветием скользят гигантские массивы облаков. Они не плоские, а рельефные, словно пушистая плотная вата, которая то собирается в вихри циклонов, то вытягивается длинными перьями по ветру.

Тифлокомментирование помогает сделать визуальную информацию доступной для людей с нарушениями зрения. Тифлокомментатор описывает происходящее так, чтобы заменить зрительное восприятие словесным. В России эта профессия получила официальный статус в 2025 году. Текст комментария для эксперимента подготовили специалисты программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» совместно с экспертами Роскосмоса.

Работа над любым таким комментарием требует специальных навыков, а в случае с космическими видами задача оказалась особенно сложной, рассказывает заместитель руководителя «Особого взгляда» Владимир Плехов: «Тифлокомментатор — это профессионал, который может считать визуальный образ, вычленить главное, отодвинуть на второй план второстепенное и визуальный образ, несущий определенную информацию, мгновенно описать.

Задача была непростой, потому что тема космоса очень романтизирована — хочется говорить красивыми метафорами, высокопарными фразами, и это прямо противоречит понятию тифлокомментирования.

Поэтому нам важно было максимально четко и лаконично создать этот образ у человека самостоятельно, исходя из его жизненного бэкграунда, а не навязать ему через аллегории».

Космонавты-участники эксперимента прошли подготовку по основам тифлокомментирования, чтобы суметь кратко и точно передавать увиденное словами. Этот опыт оказался в чем-то созвучен их собственной работе: во время тренировок космонавтов специально обучают полагаться не на зрение, а на другие органы чувств, говорит космонавт Роскосмоса, герой России Александр Гребёнкин: «Когда проходят тренировки по каким-то аварийным сценариям, действительно, мы отрабатываем такие моменты, когда ты закрываешь глаза и должен просто наощупь понимать, где находятся особо важные органы управления. Это какие-то клавиши, клапаны всевозможные, тумблеры.

Было занятие, в котором в спускаемом аппарате, в корабле, включали запись, как звучит работа двигателей, как звучит работа открытия, к примеру, какого-то клапана. Ты прекрасно понимаешь, что для того, чтобы система включилась, должен, например, сработать электрический мотор. Ты выдаешь команду и, конечно, прислушиваешься, происходит ли изменение какое-то, и тем самым убеждаешься в правильности работы».

В России проживает более 340 тыс. человек с инвалидностью по зрению, из них около 8% составляют дети до 18 лет. Чтобы сделать космос ближе для таких людей, до конца года планируется целая серия видеороликов с тифлокомментариями. В них российские космонавты расскажут о запуске ракеты с космодрома Байконур и опишут один из модулей МКС. Записи будут доступны на портале «Особый взгляд» для незрячих и слабовидящих людей.