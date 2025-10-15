ЦБ ожидает снижения прибыли у банков из-за роста резервов по кредитам

Российские банки прогнозируют увеличение резервов по некоторым кредитам, особенно в секторе малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова на выступлении в Госдуме. Она отметила, что качество кредитного портфеля ухудшилось в розничном кредитовании и ипотеке.

Елизавета Данилова сообщила, что банки начали формировать больше резервов из-за роста доли плохих кредитов, которая достигла 4,2%. Банки готовятся к возможному ухудшению ситуации, особенно в ориентированных на экспорт секторах, таких как уголь.

Госпожа Данилова добавила, что значительное ухудшение качества кредитного портфеля наблюдается в розничном кредитовании и ипотеке из-за активного кредитования в 2023-2024 годах. Однако представитель регулятора подчеркнула, что у банков достаточно капитала для формирования необходимых резервов, ситуация в секторе остается стабильной.

На фоне роста резервов ЦБ прогнозирует снижение прибыли российских банков в ближайшие месяцы. «В этом году банки получили неплохую прибыль ... но мы ожидаем, что дальше будет некоторое снижение», — сказала Елизавета Данилова (цитата по ТАСС).