Нехватка сотрудников в ФСИН России достигла почти 30%

Замдиректора ФСИН Александр Розин сообщил, что некомплект сотрудников в штате службы составляет почти 30%. По его словам, в части субъектов дефицит младшего состава доходит до 70%. В качестве примера такого субъекта он привел Курскую область.

Данные господин Розин привел на заседании комитета Госдумы по безопасности. Его слова приводит «РИА Новости».

В сентябре Александр Розин заявлял, что ФСИН работает «в непростых условиях». Тогда он представлял данные, согласно которым дефицит сотрудников уголовно-исполнительной системы в ряде регионов доходит до 50%. В среднем по стране некомплект кадров составляет 37,8%, но в отдельных органах УИС «близка к критической».

Полина Мотызлевская