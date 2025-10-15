Золото дорогого стоит

Мировые люксовые бренды будут меньше зарабатывать из-за роста цен на золото. Рекордное подорожание драгметаллов в последние месяцы создает серьезные вызовы для модного сегмента, пишет Reuters. Цена золота на биржах на этой неделе из-за шатдауна в США и торговых войн Трампа против Китая превысила отметку в $4,2 тыс. за унцию. Какую стратегию выберут игроки фэшн-рынка? Разбиралась — Екатерина Вихарева.

Основной мерой, к которой, по мнению аналитиков, прибегнут бренды, станет постепенное повышение цен для конечных покупателей. Reuters сообщает, что такие гиганты индустрии, как LVMH — владелец Tiffany и Bulgari, и Kering, которому принадлежат Cartier и Van Cleef & Arpels, столкнулись с серьезным давлением на свою рентабельность. Прибыль подразделения часов и ювелирных изделий LVMH в первом полугодии упала на 13%.

Преподаватель VM School of Style, основатель сообщества стилистов Валерия Малькова считает, что люксовые бренды могут даже выиграть в этой ситуации: «Даже если они повысят цены на свои товары, настоящие почитатели не прекратят их покупать. Здесь не будет большого провала. Но эта ситуация может дать возможность бренду пойти по пути создания дополнительных линеек, которые станут доступны другим потребителям. Возможно, они откроют для себя новую целевую аудиторию».

По данным аналитиков, доля золота в себестоимости ювелирных изделий премиального класса в среднем составляет 10%, а для дизайнерских брендов снижается до 5-8%. Это позволяет крупным игрокам сгладить резкие скачки цен на сырье. Впрочем, ситуация с подорожанием золота негативнее всего скажется не на премиальных марках, считает гендиректор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов: «Для сегмента масс-маркет, для среднего и низкого ценового сегмента, естественно, это скажется впрямую. И спрос на какое-то время упадет. Так было всегда на протяжении нескольких десятков лет. Повышение цены на золото происходило уже не раз».

В 2020-м году спрос на золотые украшения снизился на треть на фоне пандемии COVID-19 и роста цен на эти драгоценности. Но тогда кризис длился лишь пару месяцев. И сейчас история может повториться, отмечают эксперты. Дальше рынок будет снова восстанавливаться, тем более впереди высокий сезон продаж ювелирных украшений — новогодние и гендерные праздники, говорят собеседники “Ъ FM”. На российском рынке люксовый сегмент всегда актуален, продолжает гендиректор Ассоциации ювелиров России Вадим Серов: «Освободившаяся из-за ухода иностранных брендов ниша сейчас активно занимается отечественным производителем. Мы обязательно должны отделить люксовый сегмент от среднего. На покупателях дорогих украшений повышение цены на золото отразится меньше всего. Приобретение украшений — стабильная история. Люди все равно дарили подарки, будут дарить подарки, привыкнут к таким изменениям цены».

Некоторые производители могут рассмотреть возможность перехода на более доступное серебро. Но, как считают эксперты, на такие предметы роскоши резкого спроса ждать не придется. Для многих клиентов люксовых брендов ценность изделия определяется в первую очередь наследием марки и дизайном, а не только стоимостью, отмечают эксперты ювелирного премиум-рынка.

