В Волгоградской области под суд пойдут двое водителей за гибель двух пассажиров

Калачевский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении 23-летнего жителя региона Ибрагима Бакуева и 28-летнего жителя Ростовской области Андрея Матвиенко уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два человека (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, дорожная авария произошла 26 октября прошлого года на 20-м км автодороги «Червленое — Калач-на-Дону». Бакуев управлял автомобилем «Лада Приора», резко выехал при повороте налево на проезжую часть нерегулируемого перекрестка и врезался в машину «ВАЗ-2106», за рулем которой находился Матвиенко. Последний же при подъезде к перекрестку не позволил завершить поворот «Приоре», решив не задействовать экстренное торможение.

В результате ДТП на месте погиб 12-летний пассажир «Лады», 26-летняя пассажирка «ВАЗ-2106» скончалась по пути в больницу. Оба водители и три пассажира «ВАЗ-2106» получили тяжкий вред здоровью.

Бакуев не признал вину, а Матвиенко признал частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Максимальное наказание по ч. 6 ст. 264 УК РФ — 15 лет лишения свободы.

Павел Фролов