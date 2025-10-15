Крупную майнинговую ферму накрыли силовики в Иркутске

В Иркутске правоохранители обнаружили нелегальную майнинг-ферму более чем с 1,2 тыс. единиц оборудования на производственной территории по ул. Розы Люксембург. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме оборудования, силовики изъяли две трансформаторные подстанции, к которым была подключена ферма, 10 приборов учета и 66 блоков со встроенными видеокартами для майнинга.

В настоящее время следователи проводят осмотр изъятых приборов учета для установления объема потребленной электроэнергии.

Александра Стрелкова