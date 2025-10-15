В Самаре больница выплатит 1 млн рублей компенсации матери погибшего разнорабочего
Самарская городская клиническая больница №8 выплатит компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. матери погибшего разнорабочего. Решение принял суд. Об этом сообщает прокуратура Кировского района Самары.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Мужчина погиб, упав в шахту лифта. Он проживал с пожилой матерью и оказывал ей значительную помощь. Учитывая это, прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил ее требования.