В Самаре больница выплатит 1 млн рублей компенсации матери погибшего разнорабочего

Самарская городская клиническая больница №8 выплатит компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. матери погибшего разнорабочего. Решение принял суд. Об этом сообщает прокуратура Кировского района Самары.

Мужчина погиб, упав в шахту лифта. Он проживал с пожилой матерью и оказывал ей значительную помощь. Учитывая это, прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил ее требования.

Георгий Портнов