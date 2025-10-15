С начала года пермские энергетики «Т Плюс» выявили 30 незаконных объектов в охранных зонах теплосетей

В течение января-сентября 2025 года специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» выявили 30 незаконных объектов в охранных зонах тепломагистралей и центральных тепловых пунктов. С нарушением были установлены торговые киоски, гаражи, заборы и другие некапитальные строения. В отношении 13 «самостроев» материалы уже рассматриваются в суде, по остальным энергетики завершают подготовку для подачи исков.



В 2025 году 43 объекта, установленные в опасной близости от элементов теплосетевой инфраструктуры в Перми и других городах работы «Т Плюс» в Прикамье, были вынесены из охранных зон. При этом демонтаж проводился как в добровольном порядке, так и по решению суда.

Как отмечают энергетики, вдоль всех трубопроводов отопления и горячего водоснабжения устанавливается охранная зона. Её стандартная ширина составляет 3 метра в каждую сторону от трубы или от края канала теплосети. На этих участках, а также в непосредственной близости от центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций, запрещено:

Размещать любые капитальные и временные сооружения (гаражи, киоски, заборы).

Складировать материалы.

Блокировать подъездные пути личным автотранспортом.

«Нарушения данных правил создают препятствия для доступа ремонтных бригад к оборудованию. Это затрудняет плановое обслуживание, регулировку тепловых режимов и в конечном счёте может повлиять на надёжность теплоснабжения жителей. Особенно это актуально на старте отопительного сезона», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Меры воздействия к нарушителям:

На владельцев незаконных объектов направляются предписания об устранении нарушений.

Информация передаётся в контролирующие органы — Ростехнадзор и прокуратуру.

Автотранспорт, припаркованный с нарушением правил, эвакуируется на штрафстоянку при содействии ГИБДД.

В случае отказа от добровольного демонтажа незаконных построек компания обращается в суд.

Соблюдение правил содержания охранных зон — необходимое условие для стабильной и бесперебойной работы системы теплоснабжения города. Сообщить о фактах размещения посторонних объектов в охранных зонах тепловых сетей можно по телефону Тепловой справочной службы: (342) 259-39-98.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»