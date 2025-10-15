На Алтае иностранному студенту дали 7,5 года за призывы к терроризму

К семи с половиной годам колонии общего режима в Барнауле (Алтайский край) приговорили иностранного студента за призывы к терроризму. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как указывается в деле, в основу которого легли материалы УФСБ, в 2023 году студент-второкурсник размещал в интернете видеоролики о деятельности международной террористической организации и призывал к террористической деятельности.

Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети), суд санкционировал его арест.

Илья Николаев