На Алтае иностранному студенту дали 7,5 года за призывы к терроризму
К семи с половиной годам колонии общего режима в Барнауле (Алтайский край) приговорили иностранного студента за призывы к терроризму. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как указывается в деле, в основу которого легли материалы УФСБ, в 2023 году студент-второкурсник размещал в интернете видеоролики о деятельности международной террористической организации и призывал к террористической деятельности.
Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети), суд санкционировал его арест.