Журналистское наследование

В Москве в Музее русского импрессионизма открылась выставка «Свой человек. Владимир Гиляровский». Она посвящена едва ли не наиболее известному и при этом самому колоритному русскому журналисту, которого любили и при империи, и при советской власти. Рассказывает Алексей Мокроусов.

Сегодня энциклопедии описывают Владимира Гиляровского (1855–1935) как человека исключительно культурного: русский и советский писатель, поэт, фельетонист, драматург, журналист и краевед. Современники же называли его «русским Жиль Бласом», героем плутовского романа. Он был бурлаком на Волге, «пластуном» — разведчиком в казачьем отряде на войне с Турцией, откуда вернулся с Георгиевским крестом, пожарным, циркачом, актером и лишь потом — литератором-кочевником, писавшим по любому поводу в любом месте, порой для изданий, которые сегодня мы бы отнесли к желтой прессе. В одной из газет он сблизился с будущим классиком Антоном Чеховым. Вскоре Гиляровский и сам стал классиком, «королем репортажа»: писал о страшной железнодорожной катастрофе в Тульской губернии, о пожаре на заводе Морозовых, был принят обитателями криминального Хитрова рынка как доверенный человек и не раз использовал их информацию в публикациях.

Большому бурлаку — большое плавание. Ради этой выставки во второй раз в истории музея демонтировали постоянную экспозицию на втором этаже. Биография Гиляровского представлена через картины и графику, показывающие жизнь бурлаков, ночлежных домов, актеров, далее по списку. Есть и галерея портретов современников от Федора Шаляпина до Власа Дорошевича. Всего эпоху воссоздают 276 экспонатов из 66 собраний.

Много редкостей, вроде серии «Извозчики» мало кому известного Николая Нейгебауэра из музейного комплекса Козьмодемьянска. Есть и показанное прежде в стенах Музея русского импрессионизма, как полотна недооцененного Николая Синезубова (сейчас к ним добавились новые его работы). Искусства 20–30-х годов много, хотя Гиляровский как журналист никакого отношения к этим годам не имел, он занимался мифотворчеством ушедшего. Мало кто знает, сколько в книге «Москва и москвичи» фактических ошибок; современники пытались убедить издательство добавить уточнения, но критического издания нет до сих пор.

В свое время Чехов заметил, что Гиляровский «ужасно падок до общих мест, жалких слов и трескучих описаний».

Стихи его вызывали насмешки: Гиляровского «слабило стихами», писал Влас Дорошевич; Горький, получив его сборник, посчитал, что «стихи хуже автора».

Так думали многие, видя в Гиляровском яркого доброго человека, физически сильного и колоритного настолько, что Николай Андреев для барельефа памятника Гоголю в Москве использовал «дядю Гиляя» как модель при создании образа Тараса Бульбы. Сам Гиляровский считал себя настоящим поэтом, ссылался на восторги Валерия Брюсова в адрес поэмы «Стенька Разин». С Брюсовым многое связано в его жизни, в том числе история с поношением художницы Натальи Гончаровой — на ней акцента сделано не было.

На выставке показан гончаровский «Пейзаж с поездом» из музея в Казани, сама же скандальная история связана с другими картинами. В «Голосе Москвы» в анонимной заметке (авторство стало известно из дневника Брюсова) Гиляровский писал о ее ню, показанных на однодневной закрытой выставке Общества свободной эстетики. Заседания общества он сравнил с хлыстовством, а «эстетичка» Гончарова, по его словам, перешла грань приличия, ее картины «превосходят всякую порнографию секретных карточек». Наутро полиция арестовала три картины, а причастных отправили к мировому судье. В итоге всех отпустили, но заметку в творческих кругах расценили как донос.

У Гиляровского была большая личная коллекция живописи, где преобладали реалисты, от Поленова до Архипова. Еще в 1956 году журнал «Нева» описывал квартиру его дочери как музей с картинами и огромным бумажным архивом. Но где все это теперь, неизвестно.

Пресса сообщала, что в прошлом году у некоего букиниста якобы нашли «в подшивке старых журналов и газет» сотни предметов из архива Гиляровского; их выставили в Музее Москвы. Откуда они взялись — вопрос, наверняка бы заинтересовавший самого Гиляровского.

Вероятно, возникли бы у него вопросы и к спецпроекту на третьем этаже, где выставили вещи из Политехнического музея — телефоны-граммофоны и велосипеды, о которых он писал. Партнеры выставки «Яндекс» и «Алиса» показывают здесь ожившие картины старой Москвы и созданные нейросетью тексты в духе Гиляровского. Вводные данные может менять сам зритель. Качество созданного текста таково, что думаешь — уж не пародия ли он? Интересно, что бы тут сказал столь критически оценивавший стиль Гиляровского Чехов.