35 сотрудников ФССП погибли на СВО с 2022 года

На сегодняшний день участие в боевых действиях на Украине принимают 350 сотрудников службы судебных приставов. Об этом сообщила на заседании комитета Госдумы первый замдиректора ФССП Ольга Помигалова, передает «РИА Новости».

По словам госпожи Помигаловой, 35 приставов погибли, семеро — числятся пропавшими без вести. Еще 35 сотрудников службы вернулись и продолжают работу в ФССП.

Сотрудники ФССП состоят на специальном воинском учете и не подлежат мобилизации. Если они хотят добровольно принять участие в боевых действиях, то имеют право обратиться в военкомат или подать соответствующую заявку на портале «Госуслуги».

Полина Мотызлевская