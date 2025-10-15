Главе СКР доложат по ситуации с протекающей крышей в одном из домов Еманжелинска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по информации о затоплении квартир из-за поломанной крыши в жилом доме Еманжелинска. О результатах проверки отчитается исполняющий обязанности руководителя управления СК России по Челябинской области Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

О затоплении дома сообщалось в социальных сетях. По данным СК, десять лет назад в многоквартирном доме 1973 года постройки при установке спутниковых антенн повредили кровлю здания. Ремонт до сих пор не провели, из-за чего во время осадков квартиры затапливает, а электропроводка неисправна. Обращения жильцов в компетентные органы не помогли.

Первый доклад по этой ситуации Александр Бастрыкин требовал еще 24 июня этого года.