Мэрия Нижнего Новгорода намерена создать две новые АНО

Администрация Нижнего Новгорода намерена создать две новые автономные некоммерческие организации (АНО). Эти вопросы внесены на очередное заседание гордумы 22 октября 2025 года.

Так, «Информационный центр Нижнего Новгорода» хотят создать в целях информирования жителей о событиях, происходящих в городе, и доведения до них официальной информации. В том числе организация будет заниматься развитием городских сообществ в соцсетях «по укреплению единства жителей Нижнего Новгорода, развитию соседских связей, поддержке исторической памяти и краеведения, а также пропаганде традиционных ценностей».

«Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"» нужен мэрии для «координации и содействия реализации патриотических, молодежных и общественных инициатив на территории города». Один из планируемых видов работы АНО — бесшовная интеграция участников специальной военной операции в мирную жизнь, самореализацию через активное участие в общественной деятельности.

Добавим, сейчас при городских властях есть молодежная и общественная палаты, у главы города есть зам по патриотическим вопросам, а в думе создана новая комиссия — по патриотическому воспитанию.

Галина Шамберина