Прокуратура отреагировала на аварию с 12 машинами на Уфимском шоссе

Прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев взял на контроль установление обстоятельств аварии на Уфимском шоссе, где сегодня утром грузовик Shacman протаранил 11 автомобилей.

По данным Госавтоинспекции, в ДТП погибли два человека. Их тела из автомобиля достали спасатели. Погибшие — мужчина и женщина из легкового автомобиля, следует из пресс-релиза городского управления гражданской защиты.

Предварительной версией причин инцидента главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов назвал отказ тормозов у грузовика.

Число пострадавших экстренные службы не озвучивали.

По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в ДТП пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте. «Троих пациентов доставили в городскую больницу №21. Двое госпитализированы в травматологическое отделение. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Один пациент в тяжелом состоянии в реанимации»,— написал министр в Telegram-канале.

Идэль Гумеров