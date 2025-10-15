На развитие транспортной системы Уфы выделят 6 млрд рублей

Мэрия Уфы внесла изменения в муниципальную программу развития транспортного обслуживания городского населения до 2030 года. Объем финансирования программы увеличен с 5,47 млрд до 5,99 млрд руб. Новая редакция документа опубликована на сайте администрации.

Увеличение бюджета связано с добавлением новой подпрограммы развития городского наземного электротранспорта. Ранее документ содержал два раздела — организация транспортного обслуживания и организация перемещения и хранения транспортных средств.

В числе целевых индикаторов программы — количество новых троллейбусов на городских маршрутах, число остановочных павильонов, количество мест на муниципальных парковках.

Более 5,7 млрд руб. затрат на выполнение целей программы выделит городской бюджет, 273,5 млн руб. придутся на внебюджетные источники.

В реализации программы будут участвовать муниципальное Управление инфраструктурой транспорта (отвечает за обслуживание трамваев, троллейбусов и канатной дороги), автобусный перевозчик АО «Башавтотранс», а также Уфагортранс, Служба речных переправ и учреждение по благоустройству и содержанию автопарковочных средств.

Идэль Гумеров