У более 5,5 тыс. женщин в Москве выявили рак молочной железы на ранней стадии

С начала 2025 года у 5,5 тыс. женщин в Москве выявили злокачественные новообразования молочных желез на ранней стадии. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам госпожи Раковой, ранняя диагностика — самый эффективный метод борьбы с раком молочной железы, и основным методом профилактического обследования является маммография. Согласно представленным заммэра данным, число женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

«Значение этих результатов сложно переоценить: вовремя поставленный диагноз и своевременное начало лечения — это шанс на долгую и счастливую жизнь»,— добавила Анастасия Ракова.

По данным Минздрава, число впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований в России увеличилось с 674 тыс. в 2023 году до 698 тыс. в 2024-м. Больше всего новых случаев рака выявили в 2024 году в Москве (60 338), Санкт-Петербурге (29 865) и Московской области (32 953).

Полина Мотызлевская