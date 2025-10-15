Житель Пензы получил 2,5 года колонии за мошенничество на 11,9 млн рублей

В Пензе суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как выяснилось в суде, в апреле прошлого года фигуранту стало известно, что его знакомый собирается инвестировать деньги, после чего рассказал тому, что устроился начальником одного из отделов Министерства ЖКХ и ГЗН Пензенской области и предложил вложить средства в приобретение двух экскаваторов, чтобы сдать их в аренду подрядчикам для дорожных работ в рамках госконтрактов. На самом деле фигурант никогда не занимал те или иные должности в региональном министерстве, не вел финансово-хозяйственной деятельности. Деньги он хотел направить на покупку дорогого автомобиля.

В начале июня того же года знакомый передал фигуранту более 11,9 млн руб. на два экскаватора общей стоимостью около 12 млн руб. Сразу после получения указанной суммы он поехал в Москву на машине своего отца и купил там Mersedes-Benz AMG GLE 53 за 107 тыс. долларов США.

С августа приятель просил фигуранта показать купленные экскаваторы, но тот неоднократно придумывал причины, чтобы не исполнять просьбу. Спустя некоторое время он переехал в Казань и больше не стал общаться с обманутым знакомым.

Фигурант признал свою вину, выразил готовность возместить ущерб и передал потерпевшему 300 тыс. руб. По решению суда он получил 2,5 года колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении материального ущерба. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов