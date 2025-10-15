Аренда подбирается к зимним каникулам

Вместо таунхауса деревенский дом под Тулой — аренда подмосковных коттеджей на зимние каникулы, как выяснил “Ъ FM”, подорожала за год на 10%. При этом выросло и количество бронирований. Чтобы сэкономить, клиенты стали снимать дома семьями или искать объекты в соседних областях. Сколько стоит загородная аренда в январские выходные? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

50 тыс. руб. в сутки за аренду деревянного сруба и 1 млн руб. в сутки — за дом с собственной вертолетной площадкой и всей инфраструктурой от бань, боулинга до SPA. Несмотря на высокий прайс-лист, москвичи активно бронируют загородную недвижимость. В ноябре будет еще дороже, к этому времени вымываются самые доступные объекты, предупреждают опрошенные “Ъ FM” брокеры.

Новогодние праздники на рынке загородной аренды — самый рентабельный период. За эти дни собственники вполне могут получить месячный доход, не исключает основатель сервиса Safarovadom.com Гузель Сафарова: «Один из популярных запросов — это аренда дома возле горнолыжных курортов. В Москве их несколько, такие объекты самыми первыми сдаются на зимние праздники. В Яхроме, Степаново до горнолыжной трассы можно добраться пешком. Дом с бассейном, четырьмя спальнями на Новый год стоит 320 тыс. руб. за двое суток. Сейчас на выходные он стоит 115 тыс. руб.».

В 2025 году самые длинные январские каникулы в истории страны — 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. На аренде можно сэкономить, например, если снять коттедж после 3 января. С этой даты ценник ниже в среднем на четверть, делятся собеседники “Ъ FM”, исключение — объекты рядом с горнолыжными курортами Подмосковья.

Но москвичи вот уже второй год подряд ищут дома в соседних регионах, и там жесткая конкуренция за клиента, говорит директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова: «На многих агрегаторах стоит зачеркнутая цена со скидкой, но это плюс 10% к прошлогоднему ценнику. Выбирают ближайшие области — Тверская, Владимирская, Тульская. Иногда объединяются несколько семей. Варианты разные. От деревень с неразвитой инфраструктурой для уединенного формата отдыха до мини-отелей. Йога с козами, зоопарки, бочки, услуги банщиков — это история про эмоции».

В топе запросов в эти новогодние каникулы Кострома, где находится резиденция Снегурочки, туда поедут семьи с детьми. Спрос на аренду квартир там вырос на треть, средняя цена — 7, 5 тыс. руб. за сутки. Активные бронирования идут по всем направлениям, рассказала официальный представитель сервиса «Островок» Анита Гусич: «В первую очередь спросом пользуется сегмент бюджетных отелей — три звезды, прирост на 25% год к году. Если сравнивать, то в пятизвездных отелях всего на 5%. Средняя стоимость забронированной ночи на этот Новый год составляет примерно 7,6 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом рост, по нашим данным, примерно на 14%».

Самая доступная категория размещения в новогодние праздники — апартаменты. Средняя цена за ночь почти 6 тыс. руб., — это плюс 7% год к году. Но судя по всему, многие поедут в этот раз за границу. Спрос на зарубежные туры с теплым климатом вырос в два раза по сравнению с прошлым октябрем, сообщила Ассоциация туроператоров России. Треть всех продаж приходится на Объединенные Арабские Эмираты, далее идут Таиланд, Египет и Вьетнам. Впервые в топ-10 зимой попал Китай, который стал временно безвизовым.

Аэлита Курмукова