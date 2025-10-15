В Кыштыме экс-полицейским дали по девять лет колонии за вымогательство и пытки

В Челябинской области суд признал двух бывших сотрудников полиции виновными в вымогательстве наркотических средств с применением опасного для жизни и здоровья насилия и превышении должностных полномочий с применением пытки (п. «в» ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 286 УК РФ). Каждый из них приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Суд и следствие установили, что ночью 2 июня 2024 года пьяные сотрудники полиции со знакомым приехали домой к ранее судимому жителю Кыштыма и, используя служебное положение, вымогали наркотические средства, «сопровождая действия угрозами применения насилия и специальными средствами, опасными для жизни и здоровья».

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела.

В качестве дополнительного наказания бывшим полицейским суд назначил три года лишения права занимать должности с функциями представителя власти в системе правоохранительных органов, а также взыскал в пользу потерпевшего по 200 тыс. руб. с каждого фигуранта в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело в отношении сообщника бывших полицейских выделено в отдельное производство.