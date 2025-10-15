Гладков: кабмин выделил Белгородской области почти 600 млн на здравоохранение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что правительство РФ направило региону почти 600 млн руб. в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По его словам, средства пойдут на покупку нового оборудования, капремонт поликлинического отделения Алексеевской центральной райбольницы и восстановление спецтехники в пострадавших от обстрелов медучреждениях.

«Медицина всегда имела важнейшее значение, а сейчас, в условиях фактически военного времени, нам это крайне необходимо»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

В правительстве региона добавили, что на модернизацию первичного звена здравоохранения из областного бюджета также направили 38 млн руб. С учетом федеральной поддержки планируется приобрести и установить 38 единиц нового высокотехнологичного оборудования для 14 медучреждений региона, восстановить его в пяти муниципальных образованиях.

В начале недели стало известно, что кабмин направит девяти регионам дополнительные средства на развитие системы здравоохранения. Белгородская область получит около 2 млрд руб.

Алина Морозова